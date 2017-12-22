فيديو مؤثر.. هكذا عبر ميسي عن افتقاده لصديقه نيمار

وجه نجم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة مصورة مؤثرة لزميله السابق بالفريق ونجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بمناسبة الأعياد أعرب فيها عن افتقاده له في إسبانيا، ومتمنياً له التوفيق أينما كان، مؤكداً أنه سيلتقي به قريباً إما على أرض الملعب أو خارجه، بحسب الفيديو الذي نشره موقع "Football Expose".

وتذكر ميسي كيف كان يجتمع هو ونيمار وسواريز لاحتساء المشروب الساخن كل صباح داخل غرفة الملابس، وكيف كانت تجمعهم أشياء أخرى.

ثم كشف ميسي عن هديته لصديقه نيمار، قائلاً إنها حتماً ستعجبه.

ورد نيمار برسالة مماثلة على صديقه ميسي قائلاً: "أشكرك أخي.. أنت نموذج يحتذى به وصديق عظيم.. أحضاني..".