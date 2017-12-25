فيديو رقص لطالبات بمدرسة مصرية يثير غضباً والسلطات تحقق

بث مغردون ووسائل إعلام مصرية فيديو لطالبات يرقصن على نغمات أغنية شعبية داخل مدرسة بدمياط شمال البلاد، ما أدى لعاصفة غضب شديدة ومطالبات بالتحقيق الفوري.

وأظهر الفيديو #طالبات بمدرسة ثانوية فنية بدمياط يرقصن على نغمات أغنية شعبية، وفور تداوله على مواقع التواصل قررت مديرية التربية والتعليم بدمياط إحالة مدير مدرسة التجارة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة دمياط التعليمية والتي حدثت بها الواقعة للتحقيق.

وقرر السيد سويلم، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إحالة مدير المدرسة والمشرفين ومعلمى الفصل للتحقيق.

ووفق ما ذكره المغردون، فإن الفيديو التقط الأسبوع الماضي، حيث قامت الطالبات بالرقص وصورت إحداهن المقطع بهاتفها المحمول وبمدة لا تزيد عن 25 ثانية

وتبين أن إحدى الطالبات قامت بإرسال الفيديو إلى شقيقها الذي سربه لأصدقائه، وتم تداوله بمنطقة ميدان سرور ومحلات خدمات المحمول، ومنها وصل إلى يوتيوب ووسائل التواصل وراج بكثافة.