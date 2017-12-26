فيديو.. محمد إمام يتذكر أول مشاهده السينمائية مع والده

قبل 27 عاما جاءت بداية الفنان محمد عادل إمام السينمائية، حينما استعان به والده في مشهد صغير بفيلم "حنفي الأبهة" الذي شارك في بطولته عادل إمام وفاروق الفيشاوي.

ذلك المشهد الذي نشره محمد عادل إمام عبر حسابه على "انستجرام"، وظهر من خلاله في المشهد الذي يتوجه به عادل إمام إلى الاستاد من أجل الحصول على حقيبة الأموال، ولكنه يفاجئ أن الاستاد ممتلئ بالجمهور.

ما يدفعه لاستدراج طفل من أجل حمله والتوجه به إلى المقصورة الرئيسية وهو يقود الهتاف بين الجماهير، ثم يحصل على الحقيبة التي خبأها أسفل المقاعد.

وعلى عكس طبيعته ظهر محمد عادل إمام هادئا للغاية في ذلك المشهد الذي علق عليه قائلا "أول مشهد ليا في حياتي"، وهو الأمر الذي فاجأ بعض جمهوره.