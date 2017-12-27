شاهد.. مدرب الأهلي يحرج طفلا طلب سيلفي ويغضب المصريين

تسبب حسام البدري المدير الفني لفريق #الأهلي_المصري لكرة القدم بإثارة غضب المصريين بعد إحراجه لطفل طلب التقاط #سيلفي معه.

بدأت #الواقعة أثناء خروج المدير الفني للنادي الأهلي من استاد #القاهرة عقب نهاية مباراة فريقه مع فريق وادي دجلة في الدوري العام، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث فوجئ بطفل صغير يطلب التقاط سيلفي معه.

استجاب البدري لطلب الطفل الذي تأخر في التقاط السيلفي، فما كان من المدير الفني إلا أن استشاط غضباً وأشاح بيده، طالبا منه الانصراف في تصرف التقطته الكاميرات وأثار غضب #المصريين بما فيهم جماهير الأهلي.

وصبت جماهير الأهلي وغيرها من المصريين جام غضبهم على مدرب الفريق الأحمر بسبب تصرفه مع الطفل، حيث طالبوا إدارة النادي بالاعتذار للطفل ومنحه تذاكر مجانيه لحضور مباريات الفريق في الدوري.