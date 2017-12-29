بالفيديو.. مشهد غريب لطيور تغزو سماء الجزائر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، فيديو يظهر سرباً ضخماً من الطيور المهاجرة المعروفة باسم "الزرزور" في سماء حي بلفور بالحراش في #الجزائر العاصمة، التي صنعت مشهدا استثنائيا ومميزا فوق رؤوس المواطنين بعد أن اكتسحت الجو وشكّلت سحابة سوداء.

وقال معلقون إن هذه الظاهرة غريبة والمشهد غير مألوف ولم يحدث من قبل في بلادهم التي لم تتعود على استقبال هذا الكم الهائل من هذه الطيور، وهو ما أثار المخاوف في أوساط المزارعين خاصة أن قدومها تزامن مع موسم جني الزيتون، فيما ربط آخرون الظاهرة بفرضية حدوث كارثة طبيعية وفق المعتقد السائد في البلاد.

