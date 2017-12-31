شاهد.. ثعبان ضخم يلتهم فريسته ببطء "درامي"

وثقت عائلة أسترالية مشهداً مروّعاً لمعركة شرسة في فناء منزلهم بين ثعبان ضخم وحيوان البوسوم في الفناء الخلفي لمنزلهم.

والبوسوم هو حيوان ينتمي إلى الجرابيات ويستوطن أستراليا، وغينيا الجديدة، وبعض الجزر المحيطة كجزيرة سولاويسي، حسب موسوعة "ويكبيديا".

وأظهرت اللقطات ثعبانا طوله نحو مترين يخنق ويلتهم فريسته ببطء في منتصف الليل في بريسبان بولاية كوينزلاند الأسترالية.

وقالت العائلة إنهم سمعوا صوتا قبل التوجه إلى الفناء وتفاجئهم بالمشهد المروع، حيث أصدر البوسوم ضجيجا صاخبا قبل أن يتحول إلى فريسة للثعبان.