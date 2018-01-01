هذه رسالة شيريهان لزوجها مع بداية العام الجديد..

مع الساعات الأولى من العام الجديد، اختارت الفنانة المصرية شيريهان أن توجه رسالة حب إلى زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، لتعبر فيها عن امتنانها بوجوده إلى جوارها.

ونشرت شيريهان عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تظهر فيها بصحبة زوجها، مؤكدة أنه أعظم نصيب وقدر واختيار، واستطاع أن يحصل على قلبها وحبها وعشقها واحترامها.

كما أنه أخذ بيدها، بعد الله سبحانه وتعالى، خاصة وأنه وقف إلى جوارها في محنة مرضها، واعتبرت شيريهان أن زوجها شرفها بالحصول على اسمه واسم عائلته، كما أنه منحها جوهرتين هما ابنتيها "لؤلؤة" و"تالية القرآن"، وأخوهما عمر علاء الخواجة.

وتابعت الفنانة الاستعراضية، التي يتوقع أن تعود إلى جمهورها العام الحالي من خلال عدد من المسرحيات، رسالتها "التواصلية" إلى زوجها مؤكدة أنها تشكر الله لوجود زوجها في حياتها.

رسالة شيريهان شهدت تجاوباً كبيراً من الجمهور، وهو ما ظهر في التعليقات، باستثناء تعليقات قليلة هاجمتها على خلفية زواجها من علاء الخواجة، والأزمة التي حدثت في ذلك التوقيت بينها وبين إسعاد يونس، زوجته الأولى.

