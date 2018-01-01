فيديو.. مفحط يتسبب في اصطدام عدة سيارات ويفر هارباً

تداول نشطاء #مواقع_التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مرعب، يُظهر قائد سيارة متهورا، يتسبب بحادث مروع على طريق سريع، ويفر هاربا من موقع #الحادث.

ويبدو من #الفيديو أن السائق يقود سيارته مندفعاً بسرعة جنونية، على الطريق السريع، قبل أن ينحرف عن مساره، مصطدماً بسيارة أخرى، مما أدى إلى دورانها في مكانها عدة مرات، لتصطدم هي الأخرى بسيارتين تصادف مرورهما، فيما لاذ المفحط بالفرار هارباً من مكان الحادث، وكأنه لم يفعل شيئا، بتهوره واندفاعه.

ولم يتبين من الفيديو، على وجه التحديد، مكان الاصطدام، أو ساعة حدوثه، وعلى أي الطرق.

وقد انتقد نشطاء التواصل الاجتماعي، بشدة، ما ورد بالمقطع، وما أظهره من سوء الخلق لقائد السيارة المتهور، متسائلين عن حال مستقلي السيارات المصطدمة، ومناشدين المرور بتحديد سرعات معينة لبعض الطرق السريعة، لتجنب مثل هذه الممارسات والحوادث.