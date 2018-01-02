أحمد حلمي ومنى زكي.. حوار إنستغرام الرومانسي

تبادل الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي التهاني بالعام الجديد على حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بكلمات رقيقة ورومانسية مرفقة بصور تجمعهما.

البداية كانت من الفنانة منى زكي حيث نشرت صورة لها تجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمي، على حسابها الرسمي عبر موقع "إنستغرام".

ووجهت منى لزوجها ولمتابعيها "كل عام وأنتم بخير"، ووصفتهم بالأشخاص الرائعين، متمنية لهم عاما جديدا كله سلام.

ليرد عليها أحمد حلمي على صفحته في "إنستغرام"، بصورة تجمعه بمنى، وكتبت عليها: "كل سنة وإحنا دائمًا مع بعض يا حبيبتي".