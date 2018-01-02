أنصار حزب الله يتفاخرون: نؤيد نظام ولاية الفقيه

في بلد متنوع مثل #لبنان ، قد يستغرب القارئ أن تعلو صيحات تؤيد #ولاية_الفقيه الإيرانية في مثل هذا التوقيت بالذات وعلى وقع الاحتجاجات الإيرانية المستمرة منذ الخميس الماضي والتي طالب خلالها المحتجون بالموت للمرشد الإيراني علي خامنئي، وبسقوط نظام الملالي.

إلا أن بعض المؤيدين لـ #حزب_الله لم يروا أي حرج في المجاهرة بتأييدهم لولاية الفقيه والنظام الإيراني الحاكم. وقد دشنوا في هذا السياق، الاثنين وسم "أنا أؤيد ولاية الفقيه" على موقع تويتر، حيث غردوا مكيلين شتى "الأوصاف والمدائح" بنظام الحكم هذا، الذي سئمه الإيرانيون، ومن أساليبه القمعية وفساده.

لكن مراجعة سريعة لمواقف حزب الله، تظهر جلياً ارتباطه العضوي بالنظام في إيران وولاية الفقيه، لا سيما وأن أمين عامه حسن نصرالله أعلن أكثر من مرة أن سلاحه وأمواله وعتاده كلها من إيران.

كما لنصرالله تصريحات قديمة يؤكد فيها أنه يفخر لكونه جنديا في تلك الولاية.