فيديو.. مذيع تونسي ينهار باكيا على الهواء بعد خبر أذاعه

لم يستطع مقدّم الأخبار الرئيسية في التلفزيون التونسي إقبال الكلبوسي، تمالك نفسه وهو يقدم خبر وفاة زميله في المهنة، فانهار باكياً، ما دفع طاقم التصوير إلى قطع الأخبار وإنهاء النشرة.

وفي التفاصيل، كان الإعلامي يقدم نشرة أخبار الساعة الثامنة مساء الاثنين، عندما بلغه خبر وفاة زميله المقرّب، رئيس مصلحة الرياضة في القناة، عبد الخالق السعداوي، فطلب منه رئيس التحرير إذاعته، لكنه لم يستطع قراءة الخبر بسهولة، فتقطع صوته وصمت كثيراً، كما لم يستطع التحكّم بدموعه، وانهار باكيا على الهواء، وهو ينعى صديقه، ليتم قطع الأخبار قبل انتهائها.

ومثّلت وفاة الصحفي والمعلق الرياضي عبد الخالق السعداوي، رئيس مصلحة الرياضة بالتلفزة التونسية عن 45 عاما، صدمة في الوسط الإعلامي والرياضي التونسي، إذ تعرض لوعكة صحية مفاجئة أنهت حياته مساء أمس الاثنين.