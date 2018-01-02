شاهد امرأة بحرينية تنظم السير بعد تعطل إشارة المرور

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين فيديو "لطيف" يظهر قيام امرأة خليجية، قيل إنها من #البحرين، بتنظيم السير بعد توقف إشارة المرور في أحد الشوارع عن العمل.

وأثنى العديد من المغردين على تويتر بتلك السيدة، وبمبادرتها الإيجابية الحريصة على بلادها وعدم الفوضى في شوارعها. كما دعوا المواطنين للاقتداء بها، وبتصرفها "الحضاري".

ولم تتمكن "العربية.نت" من الحصول على مزيد من المعلومات حول هوية المرأة، أو التأكد من مكان التقاط الفيديو وتاريخه، ولكن أينما كان مكان وقوعه في البحرين أو أي مكان آخر، فلا شك أن تلك المرأة بادرت بحسن نية وإيجابية من أجل تفادي الفوضى وازدحام السير.