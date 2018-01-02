شاهد ماذا فعل هذا المشجع لمنع هدف في فريقه

تداول مستخدمو مواقع التواصل في #مصر فيديو كوميديا لمشجع عرقل أحد اللاعبين خلال مباراة لكرة القدم، من أجل إفساد هجمة خطيرة على مرمى فريقه.

وكشف الفيديو قيام المشجع الواقف على الخط، ويرتدي جلباباً بالتدخل، وعرقلة لاعب الفريق المنافس الذي سقط على الأرض فورا.

وتدخل حكم المباراة وقرر طرد المشجع الذي ظل يجادل الحكم ويعارضه في قراره، إلى أن أقنع مشجعون آخرون زميلهم بالخروج من أجل استكمال المباراة.

وأثارت الواقعة سخرية مواقع التواصل وطالب المغردون بمعاقبة المشجع، وحرمانه من حضور أي مباراة لفريقه خلال الموسم الحالي، كما طالب بعضهم بمنع إقامة هذه المباريات على مثل هذه الملاعب التي قد يتعرض اللاعبون فيها للخطر، ومضايقات الجماهير.