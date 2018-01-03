بعد مجزرة "كلاب الغبيري".. "شنق" كلب جديد في لبنان

لم تمض أيام قليلة على مجزرة الكلاب في منطقة الغبيري في ضاحية بيروت وتوضيح البلدية وتأكيدها أنها ستلاحق المتورطين من عناصر البلدية، حتى طفت على مواقع التواصل مساء الثلاثاء صورة كلب مشنوق تداولتها حسابات لبنانية.

وأظهرت الصورة كلباً مقتولاً ومرمياً في أحد الحدائق في بلدة #شحور اللبنانية، ودان العديد من ناشطي تويتر تلك الحادثة لا سيما وأنها تنم عن إجرام وعدم إنسانية.

وفي التفاصيل، أن صاحبة الكلب بعد أن تفاجأت بمقتل كلبها، توجهت إلى البلدية للبلاغ عن الأمر، إلا أن أحد المواطنين قام بالاعتداء ضرباً عليها، ساخراً من الموضوع.

يذكر #لبنان أقر قبل اشهر عديدة قانون حماية الحيوانات والتجريم الاعتداء عليها.



