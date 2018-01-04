كريستيانو رونالدو: لم أتخيل أبداً أنني سألتقط صورة كهذه

نشر نجم الكرة البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، صورة على حسابه في #إنستغرام وهو على قمة جبل في مادييرا البرتغالية، وتحيطه جوائزه المتمثلة في 5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية إضافة لثلاث من جوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا إلى جانب جائزتي الأفضل بالعالم.
وقال رونالدو معلقا على الصورة: "عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة في كرة القدم، لم أكن أتخيل أبدا أن التقط صورة كهذه".
وأضاف "أهدي هذه اللحظة، قبل كل شيء، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين الذين تعلمت منهم وهؤلاء الذين عملت معهم في الأندية والمنتخب الوطني."
وأهدى رونالدو كل هذه الإنجازات لمحبيه قائلا "إنها لكم".
Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava em chegar ao topo do futebol não podia imaginar que um dia tiraria uma foto como esta. Dedico este momento acima de tudo à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de equipa, aos treinadores com quem aprendi sempre e a tantos outros que trabalham nas estruturas de clubes e seleção. Por último, um agradecimento muito especial aos meus fãs. Estes troféus também são vossos!
وفاز رونالدو في 2017 بجائزة الكرة الذهبية الخامسة في مسيرته، كما أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم بالإضافة إلى 4 أحذية ذهبية فاز بها سابقا، ومجموعة من الجوائز الأخرى على المستوى الأوروبي والعالمي.