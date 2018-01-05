شاهد بماذا رد جندي مرابط على خبر نجاح ابنه وتفوقه؟

تداول رواد مواقع #التواصل_الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يقدم شهادة نجاحه مع هدية مصاحبة لتفوقه لوالده المرابط على الحد الجنوبي وقد رد الوالد الهدية بقصيدة من نظمه.

وأظهر مقطع #فيديو الطفل سيف الشهري وهو يُبلغ والده خبر نجاحه في المدرسة، ويهديه جائزة التفوق التي حصل عليها من المدرسة الابتدائية التي يدرس بها، تقديرا وعرفانا لدور والده.

ورد عليه والده بقصيدة معبّرة ومؤثرة وهو يحمل سلاحه دفاعا عن الوطن، بأنه كان يتمنى أن يكون معه، لكنه في مهمة وطنية غالية، مدافعا عن #بلاد_الحرمين، وأنه مستعد للشهادة في سبيله، موصيا ابنه بخدمة الوطن والتضحية من أجله بكل غالٍ ونفيس، وبطاعة ولاة الأمر.