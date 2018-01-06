فنانة جزائرية تشعل مواقع التواصل بتغريدة عنصرية

شن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في #الجزائر هجوماً كبيراً على الفنانة نعيمة عبابسة، بعد أن أطلقت تغريدة تضمنت عبارات عنصرية ومسيئة بحق الأفارقة.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة صورة لها وهي على متن الطائرة على حسابها الرسمي على فيسبوك، مرفقة بتدوينة كتبت فيها: "وأخيراً العودة، لكن والله الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت خطوط جوية واغادوغو، لا يملؤها سوى الأفارقة، أنا لا أكرههم ولكنهم يمضغون العلكة بطريقة مقرفة"، قبل أن تحذفها بعد أن تلقت تعليقات غاضبة تتهمها بممارسة العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة.

واعتبر الناشط عبد الرزاق دريش في تعليق له أن ما "كتبته ينم عن عنصرية مقيتة واحتقار للأفارقة، وهو موقف منبوذ من قبل جميع الجزائريين، لأن الجزائر كانت ولا زالت قبلة للأفارقة، نحن كلنا أفارقة يا فنانتنا المحبوبة"، بينما انتقدت الناشطة منيرة تصرف عبابسة عندما أخذت سيلفي دون استشارة المرأة الإفريقية التي كانت تجلس خلفها، قائلة: "قد تكون المرأة التي خلفك تحمل دكتوراه في مجال ما، وتملك من العقل ما لا تملكين منه ذرة".

ورداً على هذه الانتقادات أكدت عبابسة في تدوينة أخرى على حسابها على فيسبوك أنها "لم تنزعج من وجود الأفارقة معها في نفس الرحلة، بل من طريقتهم في مضغ العلكة".