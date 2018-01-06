بماذا غرّد حارس عُمان قبل مباراة نهائي خليجي 23؟

حصدت تغريدات حارس المنتخب الوطني العماني #فايز_الرشيدي إعجاب الجماهير، حيث حرص على دمج العبارات بصور معبرة ومليئة بالمشاعر.

وقد نالت التغريدة التي نشرها على حسابه وهو يحتضن أحد أفراد فريق البحرين استحسان المتابعين، حيث عبّرت عن مدى الاحترام والتآلف في روح الفريق الواحد، خاصة مع تطعيمه لها بعبارات مليئة بالحكمة. وكتب #الرشيدي تعليقاً على هذه الصورة: "في مرحلة من عمرك ستعرف أن.. الاحترام أهم من الحب، والتفاهم أهم من التناسب، والثقه أهم من الغيرة، والصبر هو أعظم طريق للوصول لكل شيء. فهنيئا لمن وصلها".

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في مرحلة من عمرك ستعرف أن ..

الإحترام أهم من الحب ،

والتفاهم أهم من التناسب ،

والثقه أهم من الغيرة ،

والصبر هو أعظم طريق للوصول لكل شيء .



فهنيئا لمن وصلها_ pic.twitter.com/gduFYWtyLJ — فايز الرشيدي (@Taiger88mmff) January 3, 2018

وعلّق الجمهور على هذه الصورة ممتدحين أخلاق #حارس_منتخب_عمان.

وكان الرشيدي قد نشر هذه التغريدة قبل مواجهة #منتخب_عمان مع منتخب الإمارات على استاد جابر الدولي في الكويت، وهي المباراة التي كان الحارس العماني نجمها، حيث أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 عبر تصديه لركلة جزاء نفذها الإماراتي عمر عبد الرحمن. وكرر الرشيدي هذا النجاح في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه، قبل أن يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده، فنال المنتخب العماني بطولة كأس #خليجي_23.