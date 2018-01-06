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شاهد لحظة سقوط زجاج مدرج المشجعين العمانيين

المصدر: دبي - العربية.نت
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انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر يظهر لحظة انهيار الحاجز الزجاجي لمدرج المشجعين العمانيين باستاد جابر الدولي في الكويت، وسقوط عدد من الجماهير على أرضية الملعب.

وسقط عشرات المشجعين في مدرج باستاد جابر الدولي، يوم الجمعة، عقب نهاية #مباراة عمان والإمارات في المباراة الختامية لبطولة كأس خليجي 23، وتم تحويلهم إلى مستشفى قريب.

وانتهى اللقاء لمصلحة #منتخب_عمان الذي توج باللقب عن طريق ركلات الترجيح، إلا أن المنتخب العماني وأثناء احتفاله باللقب أمام جماهيرهم، تعرض الزجاج العازل بين الملعب والجماهير إلى الكسر، ما أدى إلى توافد أعداد كبيرة إلى أرض الملعب دون سابق إنذار.

وأكد عدد من اللاعبين والمراسلين على أرضية الملعب، أنه لا توجد إصابات خطيرة.

كلمات دالّة

#تويتر, #مباراة, #منتخب عمان

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