"إنستغرام" يحذف رسالة من شيريهان لعهد التميمي..هذا نصها

حذفت إدارة موقع #إنستغرام لتبادل الصور رسالة مؤثرة كتبتها الفنانة المصرية شيريهان ووجهتها للفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

وقالت الفنانة في رسالتها المحذوفة "رسالة إلى صغيرتي وابنتي عهد التميمي.. كل عام وأنت الخير والعهد للكرامة والصمود والعزة وانتصار الحق على الباطل.. منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك.. لعرضك.. لوطنك.. ولنا".

وأضافت "ابنتي وأنا أحتسبك ابنتي.. عفوا وأعتذر.. بل ابنة الأمة العربية بأكملها.. شاهدت في عينيكي الكبرياء والأمل.. الشجاعة والإصرار والدفاع عن الحق.. شاهدت نورا وسط ظلام كئيب كارثي حقا طال عليه الانتظار.. شاهدت ذهب شمس فلسطين الأصلي والأصيل.. نور بديع نقي يبشر بصباح مستقبل أكيد قادم لا محالة، شاء من شاء وأبى من أبى، فلا يصح يا ابنتي سوى الصحيح.. شاهدت حياة وبراءة وسعادة أرواح شهدائنا الأبرياء، ورحمة الله على شهيد الظلم والقهر والاستبداد واللإنسانية محمد الدرة".

وتابعت شيريهان "أتالم وأتاسف وأنا أرسل لكِ رسالتي هذه، وأنت في ثالث أسبوع من اعتقالك ظلما، واستبدادا وعدوانا، مقيدة قهرا في سجون الاحتلال المغتصب بدم بارد، وأتمنى أن يأتي يوم ما إن كان في العمر بقية أن أضمك إلى صدري وأقبل جبينك شرفاً ثم تأخذيني من يدي وتذهبي بي لقراءة الفاتحة على ابني الشهيد محمد الدرة وغيره الكثير من شهدائنا النبلاء الشرفاء الأبرياء".

واختتمت شيريهان رسالتها لعهد التميمي قائلة: "دعائي وسلامي لكِ يا صغيرتي.. أقبل جبينك وقلبك الصَّغير.. أقبل قلب حَبيبَتي نور، أقبل قلب ناريمان والدتك أقبل قلب والدك وجميع أفراد أسرتك الكريمة".

وفور قيام إدارة إنستغرام بحذف الرسالة علقت الفنانة المصرية قائلة "لقد حَذَفَت إدارة إنستغرام رسالتي لكِ يا صغيرتي سناً.. ولكنك كبيرة وعظيمة جداً إرادةً وصبراً وإصراراً وصموداً.. صوتك هو الحق يا من قلت إن الاحتلال يمنعني من أن أحلم!!! صوتك هو الحق يا عهد، واللهم لا تجعلني أقول أو أؤيد أو أدعم غير الحق".

وطلبت الفنانة من متابعيها تفسير ما حدث من إدارة إنستغرام، متسائلة "بماذا تفسرون حذف رسالتي إلى صغيرتي عهد التميمي جميلة فلسطين من على صفحتي الرسمية في إنستغرام؟".