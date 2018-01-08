فيديو مؤلم.. طفل رضيع مرمي على قارعة الرصيف

تداول مغردون على تويتر مقطع فيديو يدمي القلب، لطفل رضيع لا يتعدى عمره الأيام، ملفوفاً بغطاء أبيض، غمر وجهه وجسده الصغير بالكامل.

وأظهر الفيديو رجلاً ذا لكنة سعودية، يقترب من الرضيع، متحدثاً إلى عامل على ما يبدو، ويسأله متى وجده ليجيبه، الأخير منذ دقائق.

ليسمع بعدها صوت امرأة تطلب من الرجل الاقتراب من الطفل، والكشف عن وجهه، فيما تخوف الرجل من أن يترك بصمات على الغطاء، فيتورط بجرم لم يقترفه.

إلا أن المرأة أصرت طالبة منه أن يكشف عن الطفل ليستطيع التنفس. كما تخوفت على المسكين المرمي في الشارع من أن تلتهمه الكلاب.

وفي حين لم يتم تحديد مكان العثور على الطفل وما إذا كان الفيديو قديماً أو جديداً، جمع هذا المشهد المؤلم تعاطفاً واسعاً من قبل شريحة كبيرة من المغردين. ودشنوا وسم #طفل_رضيع_مرمي_بالشارع.