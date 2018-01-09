هيئة الغذاء والدواء تلاحق سنابية مشهورة لهذا السبب

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مزاعم وادعاءات "سنابية مشهورة" بأن شرب نوع معين من المياه المعبأة، يساعد في علاج عدد من الأمراض المزمنة والمستعصية، كالسرطان وضغط الدم والسكري وآلام المفاصل.

وأكدت الهيئة عدم صحة هذه الادعاءات وأنها ستلاحق هذه السنابية بالإجراءات النظامية اللازمة.

وكان أحد المغردين قد أرفق ادعاءات "السنابية" حول المياه المعبأة، طالباً من "هيئة الغذاء والدواء" توضيح مدى صحتها، حيث نفت الهيئة هذه المعلومة.

جاء ذلك بعد يوم من دعوة الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور هشام الجضعي، جميع أفراد المجتمع بالإبلاغ عن أي إعلان لدواء أو مكمل غذائي أو جهاز طبي، بما في ذلك، أجهزة الليزر وغيرها سواء كان بالمواقع الإلكترونية أو غيرها، ليتم التحقق من وجود موافقة ومحاسبة المخالف الذي ليس لديه موافقة.