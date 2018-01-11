ضابط أميركي بارز يثير عاصفة: سنقتل داعش ضربا

حذر ضابط أميركي كبير من أن الولايات المتحدة وحلفاءها ستُجهز على المتطرفين إذا لم يستسلموا بإلقاء قنابل عليهم أو بإطلاق النار وحتى ضربهم حتى الموت بالمجرفة المستخدمة في حفر #الخنادق، مثيرا بذلك عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السرجنت ميجور، #جون_تروكسل، الذي يمثل ضباط الصف في هيئة الأركان الأميركية، في تغريدة إنه على مقاتلي "تنظيم #داعش أن يدركوا أن لديهم خيارين عندما يجدون أنفسهم في مواجهتنا: إما الاستسلام أو الموت".

وأضاف تروكسل الذي نشر صيغة موسعة ومفصلة من تصريحه على موقع فيسبوك: "إذا استسلموا فسنؤمن نقلهم بكل أمان إلى زنزانتهم وسنقدم لهم الطعام وسريرا وسنحترم الإجراءات".

وتابع مستشار رئيس الأركان جون دانفورد: "لكن إذا اختاروا ألا يستسلموا فسنقتلهم بعنف كبير إما بمساعدة قوات الأمن أو بإلقاء القنابل عليهم أو إطلاق النار على جماجمهم أو ضربهم حتى الموت بمجارف حفر الخنادق".

وأرفقت الرسالة على تويتر وفيسبوك بصورة لجندي يحمل المجرفة التي يستخدمها العسكريون الأميركيون لحفر الخنادق احتماء من نيران العدو.

وشارك تصريح تروكسل على فيسبوك مساء الأربعاء أكثر من 1500 مرة.

ومع أن بعض مستخدمي الإنترنت عبروا عن استيائهم، رد تروكسل بشكل ودي على التعليقات، ونشر رسما يوضح كيف يمكن استخدام أداة حفر الخنادق للقتل. وقال "كل الجنود تقريبا مزودون به، إنه سلاح رائع".