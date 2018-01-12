محمد صلاح وهنيدي في "فاصل كوميدي" على تويتر

معركة سلاحها "خفة الدم" شهدها موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" بين اللاعب المصري محمد النني المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي واللاعب الدولي محمد صلاح المحترف في ليفربول والفنان الكوميدي محمد هنيدي.

البداية عندما أعاد النني تغريدة لأحد متابعيه، الذي أثنى عليه ووصفه بأنه أفضل لاعب، ليرد النني على المعجب بقوله: "حبيبي يا كابتن ياسر يا محترم وأحبك الله الذى أحببتني من أجله.. دعونا نتطلع فهمني طبعاً".

ليأتي الرد من محمد صلاح، على النني بصورة للفنان الكبير عادل إمام، من أحد أفلامه، والتي تبدو ملامحه في حالة اندهاش، وكتب قائلاً: "دا حالي دلوقتي يا نينووو والله".

وعلق النني على رد صلاح، بصورة ساخرة أخرى للفنان محمد هنيدي، من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"، قائلاً: "دي أقل حاجة عندي يا أبو صلاح".

وتدخل الفنان الكوميدى، محمد هنيدي، في الحوار بين نجمي الكرة المصرية ليعلق بجملة "لاعب كورة وشاعر لغاية لما يجيبوا شاعر".

وانهالت التعليقات الساخرة على تفاعل الثلاثي المصري.