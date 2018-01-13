بعد 33 سنة.. شاهد كيف ودعت أسرة سعودية الخادمة بالمطار

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لـ #وداع_أسرة_سعودية_لخادمتهم من جنسية آسيوية في المطار.

وحقق المقطع مشاهدات عالية، وإشادات من المغردين، بالمشاعر الإنسانية التي يعبر عنها، ووفاء الأسرة السعودية، لهذه #الخادمة.

ويظهر المقطع #لحظة_توديع كافة أفراد الأسرة في المطار بعد خدمة 33 عاما، قامت خلالها هذه الخادمة بمساعدة الأم، في تربيه الأبناء والبنات، حتى صاروا كبارا.

واعتبر المغرّدون على تويتر، أن هذه الحالة الإنسانية، متكررة في منازل #السعوديين، الذين تعمل لديهم #خادمات لفترات طويلة، ويحزنون عند رحيلهن، داعين إلى إظهار مثل هذه المقاطع للعالم، لأنها تظهر الوجه الإنساني الرحيم والعطوف والحقيقي للسعوديين، والرد على المغرضين، المروجين لإساءة معاملة السعوديين للخادمات.

وأكدوا أن ما ورد بالمقطع ليس غريبا على السعوديين، فهم معروفون بالطيبة والكرم مع العمالة الوافدة.