عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

الأميرة هيا لعائلة معاذ الكساسبة: علمنا معنى البطولة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

استقبل الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقرينته الأميرة هيا بنت الحسين، عائلة #معاذ_الكساسبة، الطيار الأردني الذي أعدمه داعش في 2014.

ونشرت #الأميرة_هيا، أمس السبت، عبر حسابها على "تويتر"، مجموعة صور تجمعها والشيخ محمد بن راشد بوالدة وشقيقة معاذ الكساسبة.

وأرفقت الصور بتعليق: "يا حياالله ورحب بريحة البلاد #الأردن وبالغالية أم الشهيد الأردني #معاذ_البطل الكساسبة بين أهلها في دبي. علمتنا معنى البطولة والموت في سبيل الوطن والأمة بكرامة وإباء. وأم الشهيد وأخته مدرسة تعلمنا يومياً معنى الإيمان والصبر".

يذكر أن داعش أعدم الطيار معاذ الكساسبة حرقاً في ديسمبر/كانون الأول 2014 بعدما وقعت طائرته التي كانت تشارك في عمليات التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في منطقة الرقة بسوريا.

كلمات دالّة

#محمد بن راشد, #معاذ الكساسبة, #الأميرة هيا, #الأردن, #معاذ البطل, #الإمارات, #دبي, #داعش, #الكساسبة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر