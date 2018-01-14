الأميرة هيا لعائلة معاذ الكساسبة: علمنا معنى البطولة

استقبل الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقرينته الأميرة هيا بنت الحسين، عائلة #معاذ_الكساسبة، الطيار الأردني الذي أعدمه داعش في 2014.

ونشرت #الأميرة_هيا، أمس السبت، عبر حسابها على "تويتر"، مجموعة صور تجمعها والشيخ محمد بن راشد بوالدة وشقيقة معاذ الكساسبة.

يا حيالله ورحب بريحة البلاد#الاردن وبالغالية ام الشهيد الأردني #معاذ_البطل الكساسبة بين اهلها في #دبي. علمتنا معنى البطولة والموت في سبيل الوطن والامة بكرامة واباء. وأم الشهيد وأخته مدرسة تعلمنا يوميا معنى الإيمان والصبر. pic.twitter.com/rj83HxQbmb — HRH Princess Haya (@hrhprincesshaya) January 13, 2018

وأرفقت الصور بتعليق: "يا حياالله ورحب بريحة البلاد #الأردن وبالغالية أم الشهيد الأردني #معاذ_البطل الكساسبة بين أهلها في دبي. علمتنا معنى البطولة والموت في سبيل الوطن والأمة بكرامة وإباء. وأم الشهيد وأخته مدرسة تعلمنا يومياً معنى الإيمان والصبر".

يذكر أن داعش أعدم الطيار معاذ الكساسبة حرقاً في ديسمبر/كانون الأول 2014 بعدما وقعت طائرته التي كانت تشارك في عمليات التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في منطقة الرقة بسوريا.