لماذا لفتت هذه المشجعة الهلالية الأنظار؟

أشعلت #مشجعة_هلالية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لفتت بشدة الأنظار إليها، وهي تقوم بتوثيق المباراة بين فريقي #الهلال والاتحاد، متوشحةً بـ"شعار الهلال" والمطبوع أيضا على قبعتها وجوالها.

ورصدت عدسات المصورين المشجعة وهي في مدرجات العائلات تتابع المباراة، مما جعلها مثارا لحديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل صورتها ومقطع فيديو لها، وهي تشجع الفريق، وتنادي باسم أحد اللاعبين.

روح شبابية ورياضية

وتوالت تعليقات المغردين الذين لاحظوا عشق المشجعة لفريقها، وقد تحقق حلمها في مدرجات ملعب الملك فهد. وقال آخرون إنه "حتى وإن بانت في الصورة أنها سيدة تخطت الأربعين أو الخمسين، فما زالت روح الشباب تتملكها".

وعلّق مغرد بأنه شاهد هذه المشجعة، في مقطع فيديو، "وهي تتفاعل مع تفاصيل المباراة، مما يعني أن لها خبرة بالمباريات، وروحها شبابية ورياضية".

وكتب أحد مشجعي الهلالي، متمنياً على إدارة النادي تكريمها، "لأنها تستحق، فيكفي أنها صعدت الدرج، وشعار الهلال معها"، حسب تعبيره.

فيما لم تخل التعليقات من انتقادات للمشجعة الهلالية، بينما تصدى آخرون لهذه الانتقادات، قائلين: "خلو الناس تنبسط.. حتى على فرحه تحسدونهم".