بالصور.. بماذا وعد اللاعب فهد المولد هذا الطفل؟

في لفتة إنسانية رائعة حازت الإعجاب والإشادة بوسائل التواصل الاجتماعي، تعامل #لاعب_نادي_الاتحاد #فهد_المولد، بحنو ورقي بالغ مع #الطفل_المشجع للنادي، ومن #ذوي_الاحتياجات_الخاصة، عبد الرحمن حسام مطير، بأن يتخذه وكيلا لأعماله مستقبلا، ما عاد على الطفل بسعادة غامرة وفرحة كبيرة.

وقال والده لـ"العربية نت"، إن ابنه عبد الرحمن (10 سنوات)، أثناء وجوده بإحدى مباريات الاتحاد، صادف لاعبه المفضل فهد المولد الذي بادره بهذا الوعد والتعامل الإنساني الراقي، تاركا أثرا نفسيا إيجابيا لدى ابنه، وسعادة غامرة، وبهجة.

الاتحاد والصور التذكارية مع اللاعبين

وأوضح والده أن عبدالرحمن يعاني ضمورا في العضلات والأعصاب الطرفية، وهو مرض ناتج عن خلل جيني وإن تم اكتشاف المرض في عمر 6 أشهر، وهو يعد لذلك المصاب الأول في العالم في هذة السن المبكرة، لافتا إلى أن الجهاز المستخدم مخصص لمثل حالة ابنه، ويتعامل مع الشلل في عضلات التنفس، وموجود معه بشكل دائم، للمساعدة في الشهيق والزفير لتوفير عملية التنفس.

وقال إن ابنه يعشق نادي الاتحاد، ويسعد ويفرح بالذهاب للملعب، والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين، وأنه قام بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدا بما لقيه من دعم اجتماعي واسع، لكنه حزين من آراء الناقدين لذهاب ابنه للنادي وكأنه محكوم على ذوي الاحتياجات الخاصة بالسجن في المنزل انتظارا للموت.

لاعب كرة ومميز ومحب للتعلم

وأكد أن سعادته هي في رؤية ابنه مشاركا أقرانه، ومعايشا للتجارب التي يحبها، وأن عبد الرحمن يتمنى أن يكون لاعب كرة، ووجوده في الملعب يدخل البهجة والسرور إلى نفسه، وهذا أقل ما يمكن أن أقدمه له.

وأفاد والد عبد الرحمن بأنه طبيب ويعمل أخصائيا للجراحة بأحد مستشفيات الرياض، وأنه مهتم بإسعاد وراحة ابنه وتحقيق أحلامه، ليتجاوز محنة المرض، وأن ابنه يدرس في مدرسة انترناشونال بعد جهد كبير لتسجيله في المدرسة، مشيرا إلى أن عبد الرحمن طالب مميز ومحب للتعلم.