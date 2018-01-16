شاهد.. حسن كراني يعود لتقديم النشرة الجوية

عاد الإعلامي وخبير الأرصاد الجوية، وأول مذيع بالتلفزيون السعودي لـ "النشرة الجوية" #حسن_كراني، إلى تقديم النشرة بعد غياب دام 12 عاما، لكن عودته هذه المرة جاءت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: #تويتر" و"سناب شات".

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة كراني، الذي ظل يقدم النشرة الجوية على شاشة التلفزيون السعودي طوال 29 عاما متواصلة (1398هـ -1427هـ) إلى أن تقاعد قبل 12 عاما.

واشتهر كراني بلازمة شهيرة، يختتم بها النشرة، قائلا: "أعزائي.. شكراً لإصغائكم وأحلى الأماني".

وفي مداخلة تلفزيونية من جدة مع نشرة الساعة الرابعة على قناة "العربية"، عصر الثلاثاء، قال كراني إنه أنشأ الحساب على تويتر بناءً على نصيحة زميله، صالح الشيخي، وبدأ يقدم النشرة الجوية يوميا على "تويتر"، فهو عاشق لهذا العمل، ومهتم ومتابع لعلم الأرصاد، وعلى تواصل مع معاهد هذا العلم محليا ودوليا.

طرائف على الهواء

واستذكر كراني في مداخلته مواقف طريفة خلال عمله التلفزيوني، وكان ذات مرة في حالة ضحك مع صديقه المصور المتميز، محمد السلمي، وفوجئ أنهما على الهواء، وكانا يظنان أنهما في الكواليس.

وأشار إلى موقف آخر، عندما فوجئ بعد تسجيل النشرة، ومغادرة التلفزيون ذات ليلة، بمواطن يبحث عنه بلهفة وإصرار، فلما عرفه بنفسه عاتبه المواطن بشدة، لأنه قال في نشرة سابقة إنه لا ينتظر سقوط أمطار، فقام المواطن وهو تاجر بنشر بضاعته باطمئنان، ولكن الأمطار سقطت وأتلفت بعض البضائع.

واسترجع كراني ذات نشرة عندما هنأ نادي الاتحاد بالفوز أثناء تقديمه النشرة الجوية، فعوقب من إدارة التلفزيون بـ"لفت نظر"، لأنه استخدم وقت البرنامج في غير الغرض المخصص.

وحذر كراني من موجة برد عنيفة، مصحوبة بعواصف ترابية، وضباب، ويعقبها هطول مطري وثلجي على مناطق متفرقة من المملكة، ولمدة أسبوع اعتبارا من الثلاثاء.