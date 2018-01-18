ابنة فيروز تسخر من إليسا.. فردت عليها بهذه الطريقة

أشعلت تدوينة للمخرجة ريما الرحباني، ابنة المطربة #فيروز، الوسط الفني والإعلامي اللبناني اليومين الماضيين، وذلك بعدما زجّت ريما بالنجمة اليسا في حوار دار بينها وبين متابع على موقع "فيسبوك"، في سياق تهكمي وساخر.

جاء ذلك في معرض رد #ريما_الرحباني على شخص انتقد البوم والدتها فيروز، حيث كتبت المخرجة: "بعيد الشر عن قلبو ومع مين بدنا نتسلى الليلة؟ أنا بقول حط عقلو براسو وعم يطبع ديوان الشعر بلكي الطبعة الأولى منهديها لإليسا تغنيها مللي بتحل عن أغاني فيروز ومللي حرام بيجلس تمّا شوي!".

هذا الرد وجد صداه لدى جمهور #إليسا الذي صب جام سخطه على ريما محملاً إياها فشل الألبوم الأخير للسيدة فيروز، الذي حمل اسم #ببالي، مستغربين في الوقت نفسه تعمدها إقحام إليسا في مشاكلها.

وشدد البعض على أن أغنيات فيروز هي ملك كل الفنانين وجزء من الإرث الفني للأغنية العربية، وأن ريما ليست مخولة بمنع أحد من الغناء لـ"جارة القمر".

ريما عادت للمشاكسة مرة أخرى عبر تدوينة طويلة جاء فيها: "في ناس اعتقدوا إني اختفيت ومش راجعة.. وكمان اعتقدوا إنو إذا بيشنوا هجوم علي بيسكتوني أو بيخوفوني أو بيزعلوني ما عارفين يا حرام إنو آراءهن مش قاريتا ولا عندي وقت أقراها لأني أنا بالقليلة أشتغل!".

إليسا، من جهتها، لم ترد بأسلوب مباشر إنما اكتفت عبر حسابها في "فيسبوك" بنشر مقطع فيديو من حوارها في برنامج "المتاهة" مع وفاء الكيلاني، حيث أكدت أن من يتربص بها هم "الفاشلون" الذين "لا يملكون شيئا"، على حد وصفها، مبينة أنها تتعامل معهم بـ"القوة والمكر.. وبالتجاهل أوقات".

يذكر أن إليسا تعرف هذه الأيام نجاحا "تواصليا" بعد وصول متابعيها على "تويتر" إلى 13 مليونا، حيث باتت أكثر نجوم الأغنية العربية جماهيرية على منصة التدوين هذه.