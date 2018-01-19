شابة كويتية تحارب السرطان بحملة #أنا_أقدر

تتحدى السرطان بمواجهته عبر حملة #أنا_أقدر، وبإنشاء مركز معتمد عالمي للتبرع بالخلايا الجذعية للأطفال مرضى السرطان، وكذلك مشروع قبعات الشعر المستعار للأطفال بالمجان.. إنها الكويتية شيماء العيدي، التي تنشر الأمل عبر حسابها في "انستغرام" وتتحدى المرض الخبيث بمواجهته شخصياً وبمساعدة الآخرين على مواجهته أيضاً.

شيماء حلت ضيفة على برنامج "تفاعلكم" على شاشة "العربية"، تقديم الزميلة سارة الدندراوي، حيث قالت إن كل إنسان يمكن أن يقول "أنا أقدر" في مواجهة أصعب الظروف، ولا يستلسم أبداً مهما كانت الظروف.

شيماء، التي مازالت في مرحلة العلاج من مرض السرطان، قالت إنها لا تنتظر نظرة شفقة من الآخرين، لذلك هي تحاول أن تتمسك بالجانب المضيء وتبحث عن بصص النور لكي ترى الحياة بشكل أجمل، مشيرة إلى أنها دائماً تسلط الضوء على الناحية الإيجابية، وأنها تنظر إلى مرض السرطان على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى.