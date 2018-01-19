شاهد.. سناء جميل تسب يوسف شاهين وتسخر من أفلامه

16 عاماً مرت على رحيل الفنانة المصرية #سناء_جميل، التي قدمت خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 150 عملاً تجعلها دائماً باقية بأعمالها رغم رحيلها.

ويبدو أن نشأتها في صعيد #مصر جعلها تمتلك آراء حادة حتى وإن كان الأمر يتعلق بالمخرج العالمي #يوسف_شاهين، وهو ما ظهر في مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تظهر فيه سناء جميل من خلال لقاء تلفزيوني عرض قبل سنوات طويلة مع الإعلامية صفاء أبو السعود، وكانت تتحدث فيه عن علاقتها بالمخرج يوسف شاهين قائلة "علاقتي بيه مش كويسه".

وشرحت سناء جميل الأسباب والمواقف التي تسببت في ذلك، حيث كان هناك طلب من قبل أحد النوادي لعرض فيلم "فجر يوم جديد" الذي شاركت في بطولته وأخرجه يوسف شاهين، إلا أن الأخير قام بعرض فيلم "اسكندرية ليه" بدلا من فيلمها دون سبب واضح.

كما أنه أبلغها بعدها باحتياجه لها في فيلم "وداعا بونابرت"، فطلبت منه إرسال السيناريو ولكنه لم يرسله ولم تشارك في الفيلم، واكتشفت بعدها أنه كان يرغب منها في القيام بمشهد تتحرك فيه من رصيف إلى آخر.

وهو ما تسبب في غضبها وحينما شاهدته بعدها سبته قائلة "أما إنك بجح صحيح.. كيف تجرؤ؟ "، مشيرة إلى كون الزمن أثبت أن أفلامه تفشل، بعدما رفع آخر أفلامه من دور العرض دون تحقيق أي نجاح، ويبدو أنها كانت تقصد فيلم "سكوت ح نصور"، خاصة وأنها ذكرت أن بطلة الفيلم هي لطيفة.

وأكدت سناء جميل أنها لا تفهم أفلام يوسف شاهين ولا تحبها، خاصة وأنه يقوم بعمل "غلوشة" ويعتقد أن هذه عبقرية، مؤكدة أن رجل الشارع لا يشاهد أفلامه لأنه لا يفهمها.