بعد إثارتها الجدل.. هذه القصة الحقيقية لمقطع "أم نايف"

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لإزالة بسطة بائعة أسر منتجة رمت كلمات الإطراء على لاعب كرة قدم أجنبي أثناء زيارته، ضمن وفد ناديه للمهرجان التراثي بمحافظة المجمعة.

واعتبر أغلب المغردين، الذين أطلقوا وسم #ادعموا_أم_نايف أن ما قامت به السيدة لا يستوجب هذه العقوبة القاسية، على حد وصفهم، وأنه كان من الأفضل أخذ تعهد عليها دون الإضرار بمصدر دخلها، مؤكدين أن مدحها لا يحمل ابتذالاً وكان في سياق ساخر، لا سيما أن اللاعب الأجنبي لم يكن يفهم لغتها أو يبادلها الحديث، في الجانب الآخر هناك من رأى أن ما قامت به يعد إسفافاً ومبالغة غير مقبولة.

إلى ذلك تواصلت "العربية.نت" مع مدير بلدية المجمعة المهندس خلف العتيبي الذي أوكل مهمة الرد وتوضيح حيثيات مقطع (أم نايف) إلى مدير العلاقات العامة والإعلام مساعد الغدير الذي كشف عن تفاصيل في القصة لم تكن واضحة حيث قال: "أم نايف سيدة فاضلة وكبيرة في السن لها كل الاحترام والتقدير، ونرى أنها لم تكن موفقة في نشر ذلك المقطع عبر السناب".

وتابع: "النجاح الباهر للفعاليات والنجاح الكبير يحتم علينا حفظ خصوصية العوائل واجتهدنا فيما يواكب ذلك من إجراءات أمنية، وأم نايف سيدة كبيرة في السن ومن خلال الفعاليات لمسنا منها كل تعاون ومحبة وتقدير، ولم توفق في المقطع ولن أقول أخطأت ولا أدري الانتشار كان عبر سنابها الشخصي أو المنطقة الجغرافية وحتماً هي صوّرته بعفوية وتلقائية".

اتصال هاتفي واستئذان

وشرح الغدير القصة لـ"العربية.نت" موضحاً أن المقطع تم تصويره يوم الأربعاء، وبعد انتشاره اتصل بها يوم الخميس ظهراً، وقال: "تحدثت معها بهذه الكلمات يا أم نايف بيض الله وجهك وما قصرتِ وأنتِ قدمتِ شيئا كبيرا ونجحتِ نجاحا باهرا، ولا يمكن مقطع بسيط يسيء لك لأنك إنسانة فاضلة، ولكنك لم توفقي في المقطع، وحرصاً من الجهات الأمنية على حماية أم نايف وعدم نقل الخلاف والاختلاف معها واللغط اللي في مواقع التواصل الاجتماعي إلى موقع المهرجان فضلت هذه الجهات استئذانها لعدم حضورها وإزالة موقعها حتى لا تكون هناك إثارة للجدل نحوها"، مضيفاً: "حماية لأم نايف واحترازياً من الكلام الذي قد يجرحها وأي تبعات وراء الانقسام على المقطع استأذنّاها في عدم الحضور، وكانت متقبلة بل أكدت أنها من الأساس لن تحضر اليوم الأخير".

وشدد الغدير على أن أم نايف لها مكانة عند الجميع وستجد كل الدعم من البلدية في الفعاليات القادمة.

لافتاً إلى أن هناك بعض الأقلام الصحافية تناولت القصة وعبرت عن رأيها بطريقتها دون الإلمام بالتفاصيل خاصة في تويتر ويظل رأيها لها حرية الرأي والتقدير على حد وصفه.

يذكر أن المهرجان التاريخي الذي احتضنته محافظة المجمعة حقق نجاحاً كبيراً وسط حضور عدد كبير من الزوار.