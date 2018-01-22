شاهد كيف نجت سيدة هولندية وطفلها من الموت أثناء العاصفة

في حلقته المذاعة الأحد بث برنامج "تفاعلكم"، مقطع #فيديو مثير سجلته كاميرات مراقبة، بأحد شوارع #هولندا، أثناء عاصفة "فريدريكا"، التي ضربت غرب #ألمانيا وأجزاء من هولندا يوم الخميس، الماضي.

يظهر المقطع سيدة هولندية ومعها طفلها المحمول على عربة الأطفال، مدفوعة أمامها، وأثناء مرورهما بجوار شجرة ضخمة، انهارت الشجرة وسقطت، وكادت تودي بحياة السيدة وطفلها، إلا أنهما نجيا من الموت المحقق بأعجوبة، ولم يمسسهم سوء، إذ كانا قد تجاوزا الأجزاء الثقيلة من الشجرة، وطالتهم عند أطرافها، بمسافة سنتيمترات معدودة.

ويذكر أن #العاصفة (فريدريكا)، أصابت حركة القطارات والموانئ بالشلل التام في العديد من مناطق البلدين، وتوقفت حركة النقل الجوي، فيما لقي عدة أشخاص مصرعهم، وفقا لتقارير إعلامية.