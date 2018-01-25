رند طفلة سعودية.. شغوفة بالتصوير وعرض الأزياء

حازت الطفلة السعودية رند الشهيلي، نجومية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورند ذات التسعة أعوام متنوعة الاهتمامات شغوفة بالأزياء والتصوير الفوتوغرافي، وتجيد التمثيل وتجسيد الشخصيات المختلفة.

تجاوز عدد متابعي هذه الطفلة، على الإنستغرام، مليوناً ونصف المليون متابع، فصورها مميزة وجميلة، تشمل أحدث صيحات الموضة، والأزياء الراقية، وتعكس براءتها وجمال ابتسامتها، فكانت سفيرة لحملة آدم لنبذ العنصرية ونشر السلام والتسامح.. وهي "أصغر عارضه أزياء".

أزياء لافتة

وقالت والدة رند الشهيلي، لـ"العربية.نت"، إن طفلتها، ومنذ عامها الثاني تميزت بخفة ظل، وذكاء وسرعة بديهة، وتعبيرات عفوية لافتة، ولاحظت حفظها السريع لكلمات الأغنيات والأناشيد التي تسمعها على قنوات الأطفال، فكانت لديها ملكة الحفظ من أول مرة، وكانت تقوم بتأدية الاستعراضات بتمكن.

وأضافت الأم أن رند تجيد تجسيد أدوار مختلفة للشخصيات والتمثيل على المسرح، إضافة لحبها واحترامها لجمهورها ومتابعيها، وتواضعها وعفويتها في التعاطي مع الجميع.

ودعت والدة رند إلى استثمار طاقات الأطفال المبدعين، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم بعفوية، ودون قيود، وتمكينهم من عيش الحياة بشكلها الصحيح وتحمل نتائجها.

معلمة ورسالة تربوية وتعليمية للأطفال

من جانبها أكدت الطفلة رند الشهيلي "للعربية.نت"، على أهمية استثمار شخصيات التواصل الاجتماعي الفاعلين، لتبنيهم وتوعيتهم بدورهم نحو المجتمع، وحثهم على بث رسائل مجتمعية هادفة.

وقالت إن المتابعين أحبوا معرفة تفاصيل حياتي، ورحلاتي، كما تأثرت بهم، بحيث أسعى لتقديم ما يسعدهم ويفيدهم، وما يخدم مجتمعي ووطني، ويكون ذلك عبر رسائل ومبادرات مختلفة أقدمها بشكل تشويقي.

وأكدت أن رند تسعى لتحقيق حلمها بأن تكون نموذجاً قيادياً، كمعلمة تقدم رسالة تربوية وتعليمية للأطفال.