بالصور.. شباب ينقلون التزلج من الرمال للجبال بالسعودية

تساقطت #الثلوج على قمم جبال اللوز في #السعودية، مساء الخميس، وجذبت تلك الثلوج هواة التزلج من المتنزهين الذين انتقلوا من ممارسة التزلج على الرمال إلى قمم الجبال التي اكتست الأبيض.

وانتشرت #صور الشباب وهم يتزلجون على الجبال، فيما اكتظت الطريق المؤدية إلى مواقع الهطولات الثلجية بالمتنزهين.

وشهد مركزا علقان واللوز تساقط الأمطار والثلوج، وتابعت كافة القطاعات الحكومية الأمنية والمرورية والطرق والهلال الأحمر والدفاع المدني وحرس الحدود الوضع العام، كما أعلنت تلك الجهات استعداداتها لمواجهة أي طارئ.

وشهدت الطرق المؤدية إلى هذه المواقع حركة مروية عالية بتواجد للدوريات المروية وأمن الطرق لتسهيل حركة السير وتوجيه سالكي الطرق.