محمد صلاح يحقق أمنية طفل مصري اشتهر على مواقع التواصل

في لفتة إنسانية أثارت إعجاب #المصريين، قام #محمد_صلاح لاعب منتخب #مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بتحقيق أمنية بسيطة لطفل مصري.

وانتشرت صورة الطفل على #مواقع_التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الجلابية وكتب على ظهره اسم محمد صلاح ورقم قميصه، ووصلت صورته للاعب المصري، وعلى الفور طلب من أصدقائه عبر مواقع التواصل البحث عن هذا الطفل حتى تمكنت المذيعة المصرية مي حلمي من الوصول إليه، وأبلغت صلاح بذلك عبر صفحته الخاصة على #تويتر.

وقام صلاح فوراً بإرسال قميصه إلى المذيعة، وهي بدورها قامت بإيصاله للطفل، والتقطت صوراً معه وهو يرتدي قميص صلاح لتعيد إرسال الصور مرة أخرى للاعب، كي يتأكد من وصول هديته للطفل.

وراجت صور الطفل وهو يرتدي قميص صلاح من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الصور إعجاب المصريين بالنجم وبمواقفه الإنسانية النبيلة.