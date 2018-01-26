الملياردير سوروس: أيام فيسبوك وغوغل.. معدودة

شن رجل الأعمال الملياردير، #جورج_سوروس، في دافوس هجوماً لاذعاً على شركات التكنولوجيا العملاقة، واعتبرها جهات احتكارية قابلة للتلاعب من قبل قوى استبدادية لتخريب الديمقراطيات.

وخلال عشاء سنوي تقليدي يستضيفه في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في جبال الألب السويسرية، خصص المستثمر، المولود في المجر، الجزء الأكبر لصب غضبه على عمالقة التكنولوجيا في سيليكون فالي، وقال إنها تحتاج لضوابط أكثر صرامة.

وقال الملياردير، البالغ من العمر 87 عاما، في خطاب أمام ضيوفه إن " #فيسبوك و #غوغل تسيطران فعليا على نصف عائدات الإعلانات على الإنترنت".

وأضاف: "يزعمان أنهما مجرد موزعين للمعلومات، ولكن حقيقة كونهما موزعين شبه احتكاريين يجعلهما مرفقين عامين، ويجب أن يخضعا لقوانين أكثر صرامة، تهدف إلى الحفاظ على التنافس والابتكار والتواصل العالمي بشكل عادل ومفتوح".

وتنبأ أن يقوم عمالقة التكنولوجيا "بتوريط أنفسهم" للوصول إلى أسواق رئيسية مثل الصين مما يخلق "تحالفا بين دول استبدادية ومحتكري تكنولوجيا المعلومات الكبار الذين يمتلكون كمية هائلة من البيانات".

وتنبأ أن "هذا قد يتسبب حقا في شبكة سيطرة استبدادية لم يتصور مثيلا لها حتى الدوس هاكسلي أو جورج اوريل".

ورجح أن تبدأ الحكومات بتنظيم أكثر تشددا للقطاع، وأكد أن "دافوس مكان جيد للإعلان أن أيامهما باتت معدودة".

لكن توقعات الملياردير التقليدية في #دافوس لم يكتب لها النجاح. فالعام الماضي حذر في دافوس من أن طفرة أسواق المال ستنتهي بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا لأميركا، وأن نسبة النمو في الصين غير مستدامة، ولكن سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وتواصل نمو التنين الأصفر.