شاهد.. جنون في فرنسا و"سعار" الشوكولاتة يجتاح المتاجر!

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، بفيديوهات ومقاطع مصورة تظهر حالة من الهيستيريا بسبب الشوكولاتة في بعض المتاجر في فرنسا، بل وصل صداها إلى محطات أميركية ووسائل إعلام أجنبية عريقة كالغارديان والفوكس نيوز وغيرها.

فبعد أن أعلنت بعض المتاجر الفرنسية تخفيضات تصل إلى 70 في المئة على أحد أنواع الشوكولاتة التابع لشركة رائدة في هذا المجال (نوتيللا)، أصاب بعض المشترين حالة من "السعار" فتراكضوا وتدافعوا وتشاجروا للحصول على "جرات" الشوكولاتة الشهيرة.

وأظهرت المقاطع المصورة بعض الأشخاص "يغرفون غرفاً"، محاولين أخذ أكبر عدد ممكن من المشتريات.

في المقابل، دان العديد من المغردين هذه المشاهد التي وصفوها بغير الحضارية، في حين أبدى آخرون استغرابهم الشديد بل استياءهم من تلك التصرفات التي وصفوها بالهمجية.

أطباء الأسنان ينددون



إلى ذلك، لم تلق التخفيضات التي أجريت على أسعار علب "النوتيلا" في عدة متاجر كبرى في فرنسا استحسان طلاب طب الأسنان في البلد الذين نددوا الجمعة بـ "عدم اتساق" جهود الحد من استهلاك السكر.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الوطني لطلاب طب الأسنان "يونيسد"، "ماذا سيحل بحملة مكافحة التدخين لو قامت مكاتب بيع السجائر بتخفيض الأسعار بنسبة 70 % بين ليلة وضحاها؟".

ودعا الاتحاد السلطات وسلسلة متاجر "انترمارشيه" التي أطلقت حملة الحسومات هذه إلى "تدارس فكرة فرض ضريبة على المنتجات السكرية"، بعد فرض ضريبة على المشروبات المحلاة.

كما تساءل "ماذا ينفع مجهود طلاب علوم الصحة إن لم تتطرق الدولة جديا إلى مسألة الوقاية بكل تفاصيلها؟".

وذكرت النقابة بتوصية منظمة الصحة العالمية التي تنصح بعدم استهلاك أكثر من 25 غراما من السكر يومياً.

