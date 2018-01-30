شاهد.. أردني يفتح الغاز بوجه أطفال وقفوا متسمرين!

انتشر فيديو على موقع فيسبوك، الاثنين، لأردني يفتح اسطوانة غاز في وجه مجموعة من الأطفال، وقفوا متسمرين، مستسلمين، دون أية مقاومة. أما السبب الذي دفع هذا الرجل إلى تصرفه "المروّع" هذا، فهو رفع الأسعار والغلاء في الأردن، بحسب زعمه.

وفي التفاصيل، ظهر في الفيديو 4 أطفال يقفون في زاوية غرفة، بينما علا صوت شخص يحتج على رفع الأسعار، ويتساءل ماذا يفعل بعد موجة الغلاء؟

ثم تابع الشخص المجهول، الذي لم تعرف هويته أو اسمه، احتجاجه، بفتح اسطوانة الغاز في وجه الأطفال.

وأظهر الفيديو الذي لقي استياءً واسعاً من الأردنيين، الأطفال وهم يحاولون تفادي استنشاق الغاز، من دون أي مقاومة تذكر.

في المقابل، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني الثلاثاء توقيف الشخص المجهول، ليتضح - بحسب بيان الأمن - أن الفاعل شقيق الأطفال، فيما كان يروج على أنهم أبناؤه.

إلى ذلك، قال مصدر أمني إن العاملين في إدارة حماية الأسرة، ومن خلال متابعتهم للتحقيقات بشأن الفيديو الذي ظهر فيه شخص يهدد مجموعة من الأطفال، تمكنوا من ضبطه.

وأضاف المصدر أن التحقيقات بوشرت معه لاتخاذ الإجراء القانونية والإدارية بحقه بما يضمن عدم عودته لمثل ذلك التصرف والسلوك مستقبلا.

وكانت الحكومة الأردنية رفعت ضرائب على خدمات وأسعار سلع ومواد غذائية بنسب متفاوتة، لاسيما رفع أسعار مادة الخبز مؤخرا.