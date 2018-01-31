فيديو.. زعيمة الديمقراطيين تنظف أسنانها خلال خطاب ترمب

رصدت عدسات الكاميرا، الأربعاء، نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، وهي تتابع أول خطاب للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن حالة الاتحاد، وتبدو "متجهمة وغير سعيدة أو مكترثة بما يقال"، فيما أظهر فيديو نانسي وهي تنظف أسنانها.

وقال الصحافي الأميركي Ryan Saavedra "نانسي بيلوسي تلعب بأسنانها الصناعية خلال خطاب ترمب حول الاتحاد".

Nancy Pelosi playing with her dentures during the #SOTU as Trump calls for the nation to come together. pic.twitter.com/dAYD2PeQCh — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) January 31, 2018

فيما قال Nick Short "بيلوسي بقيت جالسة، هي لا تعلم من الأشخاص التي انتخبت لخدمتهم".

وعلق آخر " من وجه نانسي بيلوسي واضح أنها تقضي وقتاً رائعاً".

I know you can see Nancy Pelosi's face. She is have a marvelous time. — Chuck Woolery (@chuckwoolery) January 31, 2018

فيما قالت تغريدة أخرى تعليقا على حال بيلوسي "لماذا أنا هنا"، وفي تعليق آخر "وجة بيلوسي يقول لترمب أنت لا تعرف ماذا تقول الآن".

OH MY GOSH!



Nancy Pelosi is turning on Chris Cuomo!



She just told him to his face, "You don't know what you're talking about right now."#ReleaseTheMemo #McCabe — #ThePersistence (@ScottPresler) January 30, 2018

يذكر أن بيلوسي 76 عاماً وهي نائبة من كاليفورنيا وعضو بالكونغرس لثلاثين عاماً، تم إعادة انتخابها في 30 نوفمبر 2016، وفازت بثقة غالبية زملائها في المجلس لتصبح زعيمة الأقلية الديمقراطية.

وتعتبر من أشرس المعارضين للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ودائما ما تهاجمه في تصريحاتها.

ووصفت بيلوسي، في مقابلة سابقة مع CNN، الرئيس ترمب بأنه "رئيس التشتيت الذي يفعل أي شيء لتغيير الموضوع"، معتبرة أن ذلك تكيتيك يستخدمه ترمب عادة.