عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

فيديو.. زعيمة الديمقراطيين تنظف أسنانها خلال خطاب ترمب

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

رصدت عدسات الكاميرا، الأربعاء، نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، وهي تتابع أول خطاب للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن حالة الاتحاد، وتبدو "متجهمة وغير سعيدة أو مكترثة بما يقال"، فيما أظهر فيديو نانسي وهي تنظف أسنانها.

وقال الصحافي الأميركي Ryan Saavedra "نانسي بيلوسي تلعب بأسنانها الصناعية خلال خطاب ترمب حول الاتحاد".

فيما قال Nick Short "بيلوسي بقيت جالسة، هي لا تعلم من الأشخاص التي انتخبت لخدمتهم".

وعلق آخر " من وجه نانسي بيلوسي واضح أنها تقضي وقتاً رائعاً".

فيما قالت تغريدة أخرى تعليقا على حال بيلوسي "لماذا أنا هنا"، وفي تعليق آخر "وجة بيلوسي يقول لترمب أنت لا تعرف ماذا تقول الآن".

يذكر أن بيلوسي 76 عاماً وهي نائبة من كاليفورنيا وعضو بالكونغرس لثلاثين عاماً، تم إعادة انتخابها في 30 نوفمبر 2016، وفازت بثقة غالبية زملائها في المجلس لتصبح زعيمة الأقلية الديمقراطية.

وتعتبر من أشرس المعارضين للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ودائما ما تهاجمه في تصريحاتها.

ووصفت بيلوسي، في مقابلة سابقة مع CNN، الرئيس ترمب بأنه "رئيس التشتيت الذي يفعل أي شيء لتغيير الموضوع"، معتبرة أن ذلك تكيتيك يستخدمه ترمب عادة.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر