الفنان المصري أبو يواجه صاحب3 دقات الإسبانية في تفاعلكم

بعد أن حصدت 128 مليون مشاهدة أثارت أغنية " #ثلاث_دقات"، التي لحنها، وأداها الفنان المصري #أبو، مع الفنانة #يسرا، من كلمات تامر حبيب عاصفة من الانتقادات وذلك بسبب ظهور نسخة "إسبانية" منها على الإنترنت.

ولاحقت الاتهامات الفنان أبو، بسرقة لحن الأغنية من الأغنية الإسبانية القديمة، برنامج "تفاعلكم"، تقصى القضية وتابعها مع أطرافها، وصولا إلى الحقيقة، وأجرى مداخلات تلفزيونية، مع الفنان أبو من القاهرة، والمطرب اللبناني "جوني عواد" من #بيروت، والذي غنى الأغنية بصوته على العود، وبنفس كلماتها، ولكن باللغة الإسبانية، مما أثار لغطاً، جعل الكثيرين يتصورون أن الاغنية إسبانية قديمة.

"أبو" ينفي السرقة ويشيد بموهبة عواد

في مداخلته مع البرنامج أوضح الفنان أبو أن الأغنية ليست مسروقة، وأنه يشعر بأن هذه الشائعات، ربما ترجع إلى أن البعض يستكثر النجاح على الفن العربي، في الخليج والشام ومصر.

وقال إن الفنان اللبناني "جوني عواد" لديه موهبة ممتازة، واتصل به وأنجز نسخة من الأغنية، بعد ترجمة كلماتها إلى الإسبانية، واتصل به يستأذن في غنائها بصوته فوافق له، مضيفا أن نحو 40 نسخة ظهرت للأغنية ذاتها، وكان أروعهم وأجملهم هي التي أعدها الموسيقار اللبناني الموهوب جوني عواد.

دغدغت مشاعر جوني ودخلت قلبه

من جهته روى الموسيقار اللبناني، جوني عواد، لـ"تفاعلكم"، قصة الأغنية الإسبانية التي أثارت اللغط، قائلا إن "ثلاث دقات" هي أغنية الفنان المصري أبو، وأنه عندما سمعها انبهر بها بشدة ودخلت قلبه، مع الأداء الرائع للفنان أبو والفنانة يسرا، مضيفا بنه تساءل مع نفسه لماذا لا يغنيها بصوته باللغة الإسبانية التي يجيدها ويقوم بتدريسها، وعليه فإنه توافق مع موسيقيين لبنانيين، لتنفيذ الفكرة.

تواصل مع أبو على الواتساب

وقال "المطرب عواد" إنه وقبل الشروع في تنفيذ الأغنية، تواصل مع الإعلامية إيناس شواف في مكتب الفنان أبو وعرض عليها الفكرة، وأرسل كلمات الأغنية بعد ترجمتها إلى الإسبانية والموسيقى على الواتساب لـ"أبو"، وطلب منه الموافقة، على غناء الأغنية بصوته على العود ووافقه أبو، وأشاد بالعمل وقال له: ولما لا.

وقال الموسيقار جوني عواد إنه يتشرُف بأنه من مدرسة الرحبانية الموسيقية، مؤكدا أنه يعشق مصر وأفلامها وفنانيها، فهو يحب من الراحلين أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وغيرهم، مثلما يحب حكيم وتامر حسني، وهاني شاكر، كما يعشق الموسيقى المصرية.