عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

شاهد.. فزاع بهليكوبتر يشق الضباب فوق أبراج دبي

المصدر: دبي - العربية.نت
ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يقود طائرة هليكوبتر وسط الضباب في دبي
رابط مختصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر #ولي_عهد_دبي الشيخ #حمدان_بن_محمد بن راشد آل مكتوم، الذي نشره بدوره على حسابه وهو يقود طائرة #هليكوبتر وسط #الضباب في #دبي.

وعكس المشهد جمال وروعة المدينة، حيث ظهر جزء من " #عين_دبي "، العجلة الترفيهية الأكبر والأعلى من نوعها في العالم تلوح بين الضباب الكثيف، ليمر بعدها فوق الأبراج الشاهقة لمنطقة المارينا باتجاه برج العرب.

وقد تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وعبروا عن إعجابهم بالفيديوهات والصور التي ينشرها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حساباته.

En route to #Dubai ❤️

A post shared by Fazza (@faz3) on

كلمات دالّة

#ولي عهد دبي, #حمدان بن محمد, #هليكوبتر, #الضباب, #دبي, #عين دبي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر