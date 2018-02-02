بسبب طلب غريب لهذه المرأة.. تلفزيون إيران يعتذر للنساء

اضطر #التلفزيون_الحكومي_الإيراني إلى تقديم اعتذار للجمهور، بعد استضافة خبيرة أسرية تحدثت في أحد البرامج الاجتماعية عن إصلاح العلاقة الزوجية، حيث نصحت الزوجة بأن تقوم بتغسيل رجلي زوجها بماء دافئ ثم تقوم بتقبيلهما، ما أثار موجة من الانتقادات عبر #مواقع_التواصل.

وظهرت "الخبيرة الدينية" على تلفزيون محافظة يزد، جنوب #إيران، وهي تنصح النساء بأن يقمن بغسل أرجل #أزواجهن بوعاء مملوء من الحليب والزهور ثم يقمن بتدليكها ومن ثم يقبلنها لما فيه فائدة لتوطيد العلاقة الزوجية وترسيخ المحبة"، علي حد وصفها.

وأضافت أنه "بعد هذا العمل ستشهدون مظاهر الحب وتخفيف التوتر، ومنع السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتجنب المشاكل لمدة شهر".

وتابعت الخبيرة: "حتى لو كان زوجك أحد مدمني المخدرات، فقط افعلي هذا وسترين معجزة في حياتك".

وأدت تلك النصائح إلى حملة واسعة على تلفزيون محافظة يزد، من قبل المواطنين عبر شبكات التواصل، ما دفعه إلى تقديم اعتذار رسمي وقد وعد المواطنين في بيان بتحري الدقة وتقديم محتوى أفضل دون الإساءة للنساء في البرامج الاجتماعية المقبلة.