هاشتاغ #السعودية_الإمارات_بلد_واحد "ترند" عالمي

تصدر هاشتاغ #السعودية_الإمارات_بلد _واحد قائمة الترند العالمي على موقع التدوينات المصغر تويتر، كما أصبح الهاشتاغ الترند رقم واحد في عدد من البلدان الخليجية والعربية.

وكشفت مئات التعليقات والصور والفيديوهات التي تداولها رواد موقع التواصل تويتر عن متانة وعمق العلاقات على المستوى الشعبي والرسمي بين البلدين.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للشيخ محمد بن زايد في مقابلة سابقة وهو يحكي موقفاً عفوياً دار بين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

شاهد.. الشيخ #محمد_بن_زايد يحكي موقفاً عفوياً دار بين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ والشيخ زايد آل نهيان (رحمهما الله).



-#السعودية_الامارات_بلد_واحد⁩ pic.twitter.com/W0caHrHhP8 — صحيفة المدينة (@Almadinanews) ٢ فبراير، ٢٠١٨

كما تداول الشباب السعودي والإماراتي صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفقة الشيخ محمد بن زايد في أحد أسواق الإمارات وهما يتناولان الطعام في مطعم بدون بروتوكولات رسمية، وصور محمد بن زايد في محافظة العلا في زيارة غير رسمية، تؤكد على متانة العلاقات الأخوية ووديتها.

كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لولي عهد إمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وهو يلقي الشعر في امتداح السعودية وملكها قبيل مغادرته العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد اختتام فعاليات مهرجان "الملك عبد العزيز للهجن" برعاية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كما تداولوا تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، التي قال فيها "من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

وكتب أحد المغردين "العلاقات السعودية الإماراتية أعمق من المحيط.. تعانق السماء".

كما قال آخر "علاقات استراتيجية بين #السعودية و #الإمارات تستمد قوتها من مواجهة مخططات #إيران و"الحوثيين".

كما كتب شاب خليجي"#السعودية_الإمارات_بلد_واحد .. جذور عميقة لعلاقات متينة ".

ونشر شاب إماراتي فيديو عن علاقات البلدين بعنوان "من كثر ما أحبها وأحب حاكمها.. كن "الإمارات" في عيوني "سعودية".

يذكر أن دماء شهداء السعودية اختلطت بدماء شهداء الإمارات في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن كأكبر شريكين بالتحالف اتخذا على عاتقيهما تحرير اليمن من قبضة الحوثي وميليشياته وكلاء العدوان الإيراني.