فيديو جديد للحظة إصابة إليسا بالإغماء وسقوطها بالمسرح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا يُظهر اللحظة التي سقطت فيها الفنانة إليسا على المسرح فاقدة الوعي.

ويبدو أن النجمة اللبنانبة المحبوبة كانت تؤدي أغنيتها بشكل طبيعي وسط تصفيق الجمهور، إلا أنها بنهاية الأغنية بدت وكأنها شعرت بتعب ما، فتوجهت لأحد العازفين من أعضاء فرقتها طلباً للمساعدة، فإذا بها تفقد الوعي وتسقط، فيحملها أعضاء فرقتها خارج المسرح.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا سقطت، في موقف مفاجئ، على المسرح أثناء إحيائها لحفل غنائي على المسرح الثقافي الرئيسي بالقرية العالمية بدبي مساء الجمعة.

وتعرضت إليسا لحالة إغماء أثناء الغناء، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشره حساب عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام"، وظهرت فيه إليسا وهي فاقدة للوعي ويحملها أعضاء فرقتها الموسيقية بعيدا عن المسرح.

وعاد الحساب الذي قام بنشر مقطع الفيديو الخاص بإليسا، للتأكيد بعدها على كونها صارت في حال أفضل، بعد الموقف الذي تعرضت له على المسرح.

ذلك الأمر علقت عليه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وجهت فيها حديثها إلى إليسا قائلة "سلامة قلبك إليسا ما تشوفي شر.. دعواتنا لك".