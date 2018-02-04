لماذا يتابع عشرات الآلاف صور هذه الجدة التسعينية؟

يجذب حساب اليابانية كيميكو نيشيموتو، التي تناهز عامها التسعين، أكثر من واحد وأربعين ألف مشترك على موقع إنستغرام.

ويتابع رواد الموقع صور التسعينية المرحة التي بدأت تنشرها على الشبكة منذ نوفمبر الماضي.

ونيشيموتو جدة لديها ثلاثة أحفاد وستة أبناء، اكتشفت التصوير في فترة لاحقة من حياتها، وتحديدا في الثانية والسبعين من العمر بعد أخذ دروس في التصوير.

وتدير حسابها على إنستغرام بنفسها بواسطة هاتفها الذكي، وتتقن تركيب الصور.

هذا وكرّمت في طوكيو في ديسمبر الماضي، بمناسبة إقامة معرض مخصص لأعمالها حضره معجبون كثيرون بصورها.