فيديو.. محمد صلاح يلفت الأنظار مجدداً مع طفل بريطاني

أثار #محمد_صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي الإعجاب مجدداً، بموقف إنساني وتصرف نبيل مع طفل إنجليزي.

وكان الطفل وهو من مشجعي فريق ليفربول يشاهد مباراة فريقه، الأحد، مع فريق توتنهام، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما مع أسرته في المدرجات، ورفع طوال المباراة لافتة صغيرة يطلب فيها قميص محمد صلاح.

وظل الطفل ممسكاً باللافتة على أمل أن يشاهدها اللاعب المصري الدولي.

وعقب المباراة وقبل انصرافه من الملعب، شاهد صلاح اللافتة فتوجه إلى الطفل وأهداه قميصه وسط إعجاب وفرحة أسرته ومشجعي ليفربول.

وكان محمد صلاح قد أرسل قبل أيّام قميصه أيضاً لطفل مصري كتب على "جلابيته "اسم محمد صلاح ورقم قميصه، وتداولت مواقع التواصل صور الطفل، وشاهدها اللاعب الدولي وعلى الفور طلب من إعلامية مصرية البحث عنه وعن عنوانه.

ونجحت الإعلامية في العثور على الطفل، وأخبرت محمد صلاح عبر صفحته على تويتر بذلك، ورد عليها بإرسال قميصه إليها لتهديه للطفل.

وعقب وصول القميص ذهبت الإعلامية إلى الأقصر جنوب مصر، حيث يقيم الطفل لتحقق أمنيته وتهديه قميص محمد صلاح في موقف أثار إعجاب المصريين ورواد مواقع التواصل.



