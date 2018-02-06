شاهد.. محمد بن زايد والسيسي في مطعم بأبوظبي

تداول مغردون إماراتيون ومصريون فيديو يظهر فيه الشيخ #محمد_بن_زايد ولي عهد أبوظبي، والرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي خلال تواجدهما في أحد المطاعم بأبوظبي وتناولهما العشاء.

ويظهر الفيديو الرئيس المصري وهو يختار قائمة الطعام وسط حفاوة وترحيب من ولي عهد #أبوظبي، وذلك عقب جولة لهما في المدينة الإماراتية وزيارة بعض معالمها.

ويزور الرئيس المصري الإمارات حاليا قادما من سلطنة عمان، حيث أجرى محادثات مع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.