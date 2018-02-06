صور.. حمار أرشد عن صاحبه اللص وقد يقوده إلى السجن بمصر

كشف مسؤولون مصريون سر ظهور حمار يجلس في سيارة حكومية تابعة لمجلس قروي بمدينة الفشن، التابعة لمحافظة بني سويف جنوب البلاد والتجول به في شوارع المدينة، وهي الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

وأوضح عادل ضيف الله، رئيس مدينة الفشن، أن الحمار أرشد عن صاحبه اللص وقد يقوده إلى السجن بعد تورطه في سرقة مخزن الحديد بالوحدة المحلية لقرية إقفهص التابعة للمدينة.

وأضاف أنه أثناء متابعة خالد عبدالحفيظ، رئيس مجلس قروي إقفهص، الحملة التابعة للمجلس، فوجئ بلص يقوم بسرقة مخزن الحديد الخاص بالوحدة المحلية، وعند ملاحظته توافد رجال الوحدة، فر هارباً وترك سيارة "كارو" خاصة به كان سينقل عليها الحديد المسروق يجرها حماره أمام باب المخزن.

وقال إن رئيس المجلس القروي استغل وجود الحمار وتركه يسير عائداً للمنزل الذي يبيبت فيه لمعرفة صاحبه، حيث وصل الحمار إلى المنزل بالفعل ومعه فريق من أعضاء الوحدة، وعند وصوله للمنزل داهمه رجال الوحدة ليكتشفوا وجود اللص بداخله، وعلى الفور تم القبض عليه وتحرر المحضر رقم 2634 جنح الفشن وإحالته للنيابة.

وأشار ضيف الله إلى أنه تم التحفظ على الحمار ونقله على سيارة ربع نقل حمراء لتسليمه لإدارة الطب البيطري بالمدينة، وهي الواقعة التي التقطها وصورها بعض المارة وتم تداولها على مواقع التواصل.